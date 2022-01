Kommentar : Kommunikation vermeidet Ärger

Foto: Rainer Neubert

Trier-Euren/Herresthal Orte wie Herresthal müssen mit den Folgen des Klimawandels leben. So mancher Ärger ließe sich dennoch vermeiden, meint TV-Chefreporter Rainer Neubert.

Was in Herresthal immer häufiger passiert, ist für die Anwohner ein Dilemma. Natürlich lässt sich leicht über die Stadt schimpfen, wenn es Zusagen gibt, die nicht eingehalten werden. Zumindest in diesem Fall bietet die Flutkatastrophe in Ehrang eine Begründung dafür, warum die provisorische Verbesserung des Hochwasserschutzes in dem kleinen Ortsteil von Euren nicht erfolgt ist wie versprochen. An der Kyll waren die Aufgaben zu riesig und drängend, um andere Pläne einhalten zu können. Dennoch wäre es natürlich ein wünschenswerte und vertrauensbildende Maßnahme gewesen, die wartenden Anwohner rüber die Verzögerung zu informieren. Das benötigt nicht viel Zeit und erspart viel Ärger – auf beiden Seiten.

Zwischen Herresthal und Ehrang lassen sich mit Blick auf die Gefahren und Folgen von Extremwetterereignissen, wie sie in den kommenden Jahrzehnten häufiger vorhergesagt werden, tatsächlich Parallelen herstellen. Wenn es am Oberlauf der Kyll zu Starkregen kommt und sich dort die Orte vor Überflutungen schützen und die Niederschläge besser in den Fluss leiten, rauschen die Wassermassen ins Tal. In Kordel oder in Ehrang ist dann Gefahr im Verzug. Auch, wenn es hoffentlich nicht mehr so dramatisch wird wie im vergangenen Juli.