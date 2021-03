Meinung : Aber sicher! Je früher es losgeht, desto besser

Neu, überraschend, in Teilen genial. So lässt sich das überarbeitete Pollerkonzept beschreiben. Dank der erfahrenen Planer aus Bonn wurden die bisherigen Überlegungen komplett über Bord geworfen. Das Zonenmodell bringt Sicherheit.

Und die Idee, den Verkehr in der Neustraße einfach in die Gegenrichtung zu lenken, ist so verblüffend einfach und effektiv, dass die Frage aufkommt, warum in Trier niemand darauf gekommen ist? So kann die attraktive Einkaufsstraße tatsächlich zur Fußgängerzone werden. Den Schülerinnen und Schülern des Angela-Merici-Gymnasiums ist jedenfalls zuzumuten, dass sie nach Schulschluss zur Tufa gehen, wenn sie vom Mama-Taxi abgeholt werden.