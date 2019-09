Kompliment an die Stadtverwaltung. Gemeint ist damit nicht nur das komplexe Konzept für den Schutz und gegen die kostspieligen Folgen von Starkregen und Hochwasser, das den Pegel der Mosel von 2,40 auf mehr als elf Meter steigen lässt.

Kompliment für den Mut, den Menschen am Fluss und in den Stadtteilen die Wahrheit zu sagen: In den eng bebauten Quartieren Triers ist ein wirklicher Schutz vor extremen Unwettern nicht möglich.