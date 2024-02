Kommentar Diskussion um Windkraft in Ehrang: Ohne Windkraftflächen wird es nicht gehen

Offensichtlich fühlen sich Menschen in den Stadtteilen Ehrang, Pfalzel und Biewer bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergie übergangen. Dabei kann man der Stadtverwaltung und den kommunalen Gremien im aktuell laufenden Verfahren bisher keine großen Fehler nachsagen. Die Verfahrensschritte wurden bisher anscheinend alle regelkonform abgearbeitet. Und trotzdem gibt es Widerstand. Die Befürchtungen ähneln denen in anderen Gemeinden: Zu viele Anlagen sollen auf Teufel komm’ raus zu nahe an den Häusern durchgedrückt werden. Das einhergehend mit Eingriffen in die Natur.