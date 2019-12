Kommentar : Wer kann, sollte aufs Auto verzichten

Wer die Neuigkeiten zu den Entwicklungen im Trierer Westen in den vergangenen Jahren verfolgt hat, wird von der Ankündigung der neuen Großbaustelle an der Römerbrücke nicht überrascht sein. Der gesamte Bereich zwischen dem zukünftigen Bahnhaltepunkt am Benedikt-Labre-Haus bis zu der ehemaligen Sparkassen-Filiale erhält ein neues Gesicht und wird in einigen Jahren ein wichtiges und attraktives Tor zur Innenstadt sein.

Wie schwierig und für Autofahrer nervenaufreibend Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsachsen sind, war in diesem Jahr in der Luxemburger Straße zu erleben. Wenn sich, wie an der Römerbrücke, in einer Baustelle zwei solcher Achsen kreuzen, wird die Situation nicht einfacher. Wer da durch muss und die Alternative hat, zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus unterwegs sein zu können, sollte sich spätestens im Frühjahr Gedanken machen, ob es für die Nerven und die Gesundheit nicht besser ist, auf das Auto zu verzichten. Ganz nebenbei hätte das positive Aspekte für die persönliche CO 2 -Bilanz und das Klima.