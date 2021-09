Gesperrter Kaiserthermen-Weg : Die unkreativste Lösung

Um es frei nach Heinrich Böll zu sagen: Wanderer, kommst Du nach Trier und willst um die Kaiserthermen herum gehen ... dann komm doch besser erst in zehn oder 15 Jahren. Dann könnte der Rad- und Fußweg entlang der Außenseite des antiken Gemäuers – vielleicht – wieder befahr- und begehbar sein.

Eine Endlos-Sperrung in Trier - und warum es dadurch an den Kaiserthermen brandgefährlich bleibt

Verkehr : Eine Endlos-Sperrung in Trier - und warum es dadurch an den Kaiserthermen brandgefährlich bleibt

Man darf sich jedoch durchaus fragen, warum fast fünf Jahre mit einer kolossalen Gerüstkonstruktion gearbeitet wurde und hinterher immer noch ein, laut Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), „hohes Sicherheitsrisiko durch herabfallende Steine und Mörtelplomben besteht“. War der LBB in all dieser Zeit nicht in der Lage, die angeblich immer noch vorhandenen Problemzonen zu sichern? Was doch sicher mit Schutznetzen möglich ist.