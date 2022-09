Meinung : Kommentar zur Aufarbeitung der Flut: Zeit für eine Entschuldigung

Mainz Zu viele Fehler hat das Land bei der Flutkatastrophe gemacht. Der ignorante Stil bei der politischen Aufarbeitung muss daher nun ein Ende finden. Malu Dreyer sollte als Regierungschefin mit einer Entschuldigung beginnen, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Naturkatastrophen in diesem Ausmaß sind nicht üblich für Rheinland-Pfalz. Nicht alle Menschen hätten am 14. Juli 2021 gerettet werden können. Und die Katastrophenschützer waren nicht gerüstet für eine solche Flut. All das gehört zur Ehrlichkeit dazu.