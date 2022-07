Meinung : Der Skandal liegt woanders

Sicher ist das Staubplatz kein Traumgelände. Kinder nehmen das meist gelassener hin als Erwachsene. Sie kommen mit wenig aus. Dank kindlicher Fantasie. Notfalls spielen sie mit Stock und Stein – und haben auch daran ihren Spaß.

Seit 2015 dauert die Reise nun schon an. Erst sind sie in Waldrach untergekommen, dann wurde ein Teil der Kinderschar 2021 in den Container umgeleitet. Die Übergangslösung dauert nun schon sieben lange Jahre. Und der Neubau soll erst Ende 2023 fertig sein. Wenn alles klappt. Dass ein Kita-Neubau so lange dauert, ist das eigentlich Traurige.