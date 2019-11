Sieben Fraktionen und die Einzelvertreterin der Freien Wähler bilden seit der Kommunalwahl den Trierer Stadtrat. Da war es zu erwarten. dass sich bei fast jedem Antrag die Diskussionszeit im Vergleich zu vorher verlängert, auch weil es keine Koalition oder Verantwortungsgemeinschaft mehr gibt.

Wie übermüdend lang seit August jede Stadtratssitzung wird, hätte im Vorfeld allerdings niemand ernsthaft vorhersagen können. Die maximale Dauer einer Sitzung auf 5 Stunden und 30 Minuten zu begrenzen ist deshalb eine lobenswerte Idee. Soll der Rat nicht gezwungen werden, jedes Mal an einem anderen Tag nachzusitzen, müssen sich auch dessen Mitglieder in der Zahl der Anfragen und Anträge disziplinieren. In vielen Fällen sind die öffentlich tagenden Fachausschüsse der bessere Platz für grundlegende Diskussionen.