Meinung : In Zukunft bitte ans Klima denken

In Zukunft bitte ans Klima denken

Meinung Butzweiler Mit Sicherheit standen bei der Entscheidung des Rates, so schnell wie möglich eine neue Heizungsanlage für die Grundschule Butzweiler zu bekommen, die Kinder im Fokus. Die Entscheidung sei „mit heißer Nadel gestrickt“, hieß es häufig.

Die Kinder in den Fokus zu stellen, bedeutet aber auch, Entscheidungen zu treffen, die langfristig gut für sie und ihre Zukunft sind. In einem Jahr, in dem Flutkatastrophen und Waldbrände unzählige Existenzen zerstört haben, ist es nicht zeitgemäß, eine Entscheidung für das Heizen mit Öl und gegen klimafreundliche Alternativen zu treffen.