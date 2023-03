Radwegwirrwarr in Trier Nicht nachvollziehbare Wegeführung

Was sich die Stadtverwaltung an Wegeführung da zurechtgebastelt hat, mag zwar juristisch so in Ordnung sein. Es ist jedoch auch weltfremd. Das war so, als die Behörde das im Sommer 2022 verkündete. Und es wird nun deutlich, wo dieser Plan still und leise umgesetzt wird. Angesichts solch verordnetem Radwegeunfugs sind verschiedene Dinge bemerkenswert. Das Positive zuerst: Es gibt immer mehr Menschen, die sich trotz des ungleichen Kampfs zwischen Zweirad und Automobil in den täglichen Wahnsinn auf Triers Straßen stürzen. Zudem fällt es angesichts der Radwegführung zwischen der Talstadt und Mariahof schwer, sich immer richtig zu verhalten. Hand aufs Herz: Wer würde sein Kind dazu zwingen, zwischen Mariahof, Heiligkreuz und den Kaiserthermen immer auf der Straße und nicht auch auf dem Gehweg zu fahren? Wer würde selbst immer regelkonform zwischen sicherem Weg abseits der Straße, Busspur und Straße pendeln?