Noch verteilen lärmende Bagger und Raupen die letzte Erdschicht auf dem neu geformten Moselufer. Wenn die ergänzende Bepflanzung erfolgt ist und das eingesäte Grün sprießt, wird sich der 600 Meter lange Uferabschnitt komplett verändert präsentieren.

So wird im kommenden Jahr fast alles vorbereitet sein, um das Freibad Nord wieder zu einem echten Bad am Fluss zu machen. Und auch die Voraussetzungen für die Wiederbelebung einer Mosel-Beach-Gastronomie wird am nördlichen Rand des Areals geschaffen sein. Die neue Treppenanlage begeistert bereits jetzt. Auch die neuen Wege zum Fluss dürften reichlich Zuspruch finden, nicht nur bei den Bewohnern der angrenzenden neuen Wohnsiedlung.