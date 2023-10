Meinung Ein wichtiger Baustein für das Ende des Angstraums Palastgarten

Die Verantwortung für die Beleuchtung in Trier den Stadtwerken zu übertragen, war eine kluge Entscheidung. Zwar lässt sich noch immer nicht alles so schnell umsetzen, wie es wünschenswert wäre. Aber die Baustelle im Palastgarten zeugt ebenso von positiven Veränderungen wie die derzeit entstehende neue Beleuchtung am Berg zwischen Olewig und Universität.