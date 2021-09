Kommentar : Der Glaube stirbt zuletzt

Gefühlt ist das Projekt, wieder Personenzüge auf die Weststrecke zu bringen, bereits jetzt eine fast unendliche Geschichte. Ankündigungen, Verschiebungen, neue Planungsvorgaben, ein sich ewig hinziehendes Planfeststellungsverfahren ... Wie können sich fünf Jahre doch hinziehen.

Wer’s glaubt, wird selig - so lautet ein gern genutzter Spruch, um größte Zweifel zu formulieren. Ganz so schlimm sollte es bei dem für den Trierer Westen, alle Luxemburg-Pendler zwischen Wittlich und Landesgrenze und auch für die Menschen an der Saar bedeutsamen Verkehrsprojekt nicht sein. Doch je näher das Jahresende 2022 rückt, desto größer scheint die Herausforderung, dass alle neuen Haltepunkte bis dahin fertig werden.