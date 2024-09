Bisher Geheimtipp Kommt Bewohnerparken im Süden von Trier doch nicht?

Frühestens Mitte des Jahres hätte es so weit sein können. Ab dann hätte es eine größere Bewohnerparkzone im Trierer Süden geben können. Statt wie bisher an der Nikolausstraße zu Ende, soll nämlich die Zone bis zur Aulstraße unweit der Abtei St. Matthias ausgeweitet werden. Das hat jedoch nicht funktioniert. Mitte September kann in weiten Teilen des Quartiers weiterhin kostenfrei geparkt werden.