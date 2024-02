Wärmeplanung für März 2025 Günstig und klimafreundlich heizen: Wie das in Trier möglich werden soll

Lieber die überalterte Ölheizung nochmal so instand setzen, dass sie noch ein paar Jahre hält? Oder umsteigen auf eine Wärmepumpe – deren Einbau zwar teuer, die aber deutlich klimafreundlicher ist und deren Betrieb sich angesichts der steigenden CO2-Steuer auf fossile Energie über Jahre rechnen könnte? Vor diesen Fragen stehen viele Hausbesitzer mit Heizungsanlagen im Keller, deren Auswechselung in den nächsten Jahren ansteht. Dabei zeichnet sich ein dritter Weg ab, der noch klimafreundlicher und deutlich günstiger sein könnte als der Einbau einer Wärmepumpe: der Anschluss an ein städtisches Nahwärmenetz, das ganze Stadtteile mit Heizenergie versorgt.