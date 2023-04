Kommunalpolitik Braucht Trier 19 Ortsbeiräte?

Am Anfang war die Gier. Trier, Kaiserslautern und Koblenz wollten endlich Großstadt werden oder es zumindest bleiben. Also fletschten sie die Zähne und schnappten zu. „Gebietsreform“ nannte sich jene raubtierartige Stadterweiterung, die 1969 dafür sorgte, dass allein in Trier die Einwohnerzahl über Nacht von 85.000 auf 103.000 stieg. Dem fielen eigenständige Dörfer wie Zewen, Eitelsbach und Irsch zum Opfer. Gern hätte man auch Konz einkassiert, doch dessen umtriebigem Bürgermeister Michael Kutscheid gelang es, die Eingemeindung zu verhindern, indem Konz seinerseits acht Dörfer schluckte (darunter das komplette „Tälchen“).