Für die Kommunal- und Europawahlen am Sonntag, 26. Mai, sucht die Stadt noch 80 Wahlhelfer, besonders für den Posten des Wahlvorstehers. Insgesamt sind an dem Wahlsonntag, an dem neben dem Stadtrat auch die Ortsvorsteher in den 19 Ortsbezirken und die Ortsbeiräte neu gewählt werden, mehr als 900 Freiwillige im Einsatz.