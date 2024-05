Kommunalwahl 2024 Bühne frei für ersten Trierer „Politik-Slam“ am 4. Juni

Diesen Wahlkampf unterstützen der Trierische Volksfreund und der Verein Kultur Raum Trier mit dem neuen „Politik-Slam“. Bei diesem freundschaftlich ausgetragenen Wettkampf auf offener Bühne treten die Parteien direkt gegeneinander an. In der Tradition der vor 20 Jahren in Trier erstmals veranstalteten Comedy-, Poetry- und anderer Slams zeigen die Parteien, wie sie Menschen in Trier davon überzeugen wollen, sie zu wählen.