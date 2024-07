Kommunalwahl 2024 Das sind die neuen Beigeordneten der VG Ruwer

In der Verbandsgemeinde Ruwer haben sich in der jüngsten Sitzung die Fraktionen auf diese beiden Beigeordneten geeinigt: Als Erster Beigeordneter wurde Thomas Hoffmann (FWG) aus Riveris gewählt. Als weiterer Beigeordneter wurde Dirk Bootz (SPD) aus Kasel gewählt. Die Beigeordneten wurden in der Sitzung von Bürgermeisterin Stephanie Nickels ernannt, vereidigt und verpflichtet. Mechthild Weis (CDU) unterlag in beiden Wahlgängen (mit 19 zu 13 Stimmen bzw. 18 zu 14 Stimmen).