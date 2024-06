Kommunalwahl 2024 So war der erste Trierer Politik-Slam – das ist der Gewinner (Video/Fotos)

Kommunalpolitik? Gähn. Langweilig. Oder geht da vielleicht doch mehr? Können Kommunalpolitiker ihre Inhalte witzig, originell oder gar lustig verkaufen? Und das in zehn Minuten? Eine abenteuerliche Frage. Eine freche Frage. Eine Frage, auf die der Volksfreund beim ersten Trierer Politik-Slam eine Antwort finden will. Und so lädt er gemeinsam mit dem Verein Kultur Raum Trier in die Tufa ein.