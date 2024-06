Kommunalwahl 2024 Tendenz beim Trierer Stadtrat: Grüne verlieren, CDU und SPD stabil

Die Auswertung der Listen-Stimmzettel am Sonntagabend zeigt allerdings einen klaren Trend: Bündnis90/Die Grünen, die bei der Kommunalwahl 2019 in Trier mit 26,8 Prozent stärkste Kraft geworden waren, müssen Verluste hinnehmen – allerdings bei weitem nicht in der Höhe, wie die bereits früh am Sonntagabend ausgezählte Europawahl hätte vermuten lassen. Während die Grünen bei der Europawahl in Trier nur 15,5 Prozent holten, lag das Stadtratsergebnis nach Auszählung der Listen-Stimmzettel in rund zwei Dritteln aller Trierer Stimmbezirke bei 20,7 Prozent. „Wir liegen damit gegen den Bundes- und Europatrend in Trier stabil – und ernten damit die Lorbeeren für unsere Stadtratsarbeit der letzten fünf Jahre, sowohl als grüne Fraktion als auch gemeinsam mit SPD und FDP im Ampelbündnis“, erklärte die grüne Trierer Spitzenkandidatin Nicole Helbig dazu am späten Sonntagabend gegenüber dem Volksfreund.