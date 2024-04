Kommunalwahl in Trier Biertisch und Schirm war früher – CDU betreibt Wahlkampf-Bühne der unbezahlbaren Art

Trier · Die CDU Trier überrascht mit einem Pop-up-Store in bester Lage in der Fußgängerzone. Was dahinter steckt – und wer nicht der große Sponsor ist.

30.04.2024 , 13:06 Uhr

„Über Mangel an Interesse können wir nicht klagen“, sagt CDU-Spitzendkandidat Thomas Marx, hier im Gespräch mit einer Passantin. Rechts Stadtratskandidat Michael Berger, der häufig im Pop-up-Store anzutreffen ist. Foto: Roland Morgen