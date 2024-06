Hätten Sie‘s gewusst? Wahlplakate: Prüft eigentlich jemand, was draufsteht?

Dieses Jahr, das hat es in sich – auch in Sachen Wahlen: am 9. Juni die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz, dazu die Europawahl. Dann im September die Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Es wird gewählt und gewählt und gewählt. Irgendwann, in einer der Wahl-Sondersendungen mit Bettina Schausten, Jörg Schönborn und all den Wahl-Experten, da wird er auch in den kommenden Monaten wieder fallen, der Begriff vom Superwahljahr. Und wer Wahl sagt, muss auch Wahlplakat sagen. Sie hängen, sie stehen und immer häufiger, da liegen sie auch dieser Tage in der Region herum.