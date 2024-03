Kommunalwahl Juni 2024 SPD-Liste für den Stadtrat Schweich: Eine neue Nummer eins und weitere Überraschungen

Die SPD in Schweich ist kampfbereit für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Aktuell hält sie sechs Sitze im 24-köpfigen Stadtrat inne, doch das soll nicht so bleiben. Daher tauchen auf ihrer Liste insgesamt zwölf neue Namen auf. Das Ziel: Verjüngung. So beträgt das Durchschnittsalter aller gelisteten Kandidaten 52,5 Jahre. Zum Vergleich: Im aktuellen Stadtrat liegt es noch bei 60,5.