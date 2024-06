Kommunalwahl Schweicher wählen Rieger erneut zum Stadtbürgermeister

(bec) Aus Sicht der Schweicher Wähler sind aller guten Dinge drei: Nach 2015 und 2019 ist Lars Rieger (CDU) erneut zum Stadtbürgermeister von Schweich gewählt worden – dieses Mal mit 70,4 Prozent der Stimmen (2019: 76,8 Prozent). Wie schon vor fünf Jahren hatte sich in Schweich kein Gegenkandidat gefunden. Der Trierische Volksfreund erreichte den alten und neuen Stadtbürgermeister am Sonntagabend mitten in der weiteren Stimmauszählung – Zeit für ein erstes, kurzes Statement blieb aber doch: „Ich bin happy, dass ich über 70 Prozent erreicht habe, und freue mich über meine Wiederwahl“, sagte der 46-Jährige.