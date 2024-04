Liste für Kommunalwahl Landeschef von rechtsextremer Organisation führt Trier-Saarburger AfD-Liste an

Nachdem der Wahlausschuss getagt hat, sind alle Namen auf allen neun Listen bekannt, die sich im Kreis Trier-Saarburg zur Wahl stellen. Während mehrere der neun Gruppierungen, die bei der Wahl des Kreistags Trier-Saarburg am 9. Juni antreten – CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler und FWG – ihre Listen für lange vor dem Wahlausschuss am 24. April veröffentlicht haben, haben sich FDP; Die Linke, Bürger für Bürger (BfB) und die AfD bis zur offiziellen Verkündung der Namen Zeit gelassen. Und der Name an der Spitze der AfD-Liste ist einer, der auch im Landesverfassungsschutzbericht auftaucht. Denn sie wird angeführt von Marcel Philipps (geboren 1997) aus Waldweiler (Verbandsgemeinde Saarburg-Kell), dem Landesvorstand der Jungen Alternative (JA), der Nachwuchsorganisation der AfD (siehe Info).