Kommunalwahl Juni 2024 CDU-Liste für den Stadtrat Schweich: Mehr neue als altbekannte Kandidaten

Aktuell bildet die CDU in Schweich mit zehn Mitgliedern die größte Fraktion im 24-köpfigen Stadtrat. Ginge es nach den Christdemokraten, kann das auch ruhig so bleiben. Dafür haben sie nun eine Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni dieses Jahres aufgestellt, in der eins offensichtlich ist: Verjüngung und Generationenwechsel spielen eine große Rolle bei der Zusammensetzung. 24 Kandidaten beinhaltet die Liste, darunter zehn alte Bekannte. 14 Namen sind neu hinzugekommen. Ausscheiden wollen ältere Ratsmitglieder. Dazu zählen Anita Kruppert mit 82 Jahren oder der 77-jährige Johannes Heinz. Josef Rohr will es hingegen mit 74 Jahren noch einmal wissen, rückt allerdings auf einen hinteren 14. Platz.