Kommunalwahl 50 Jahre im Schweicher Rat: Johannes Heinz sagt jetzt „Tschüss“!

Schweich · Johannes Heinz verlässt nach 50 Jahren die politische Bühne in Schweich. Mit 77 Jahren tritt er bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr an. Dem Volksfreund erzählt er, warum er nie Bürgermeister wurde und was er heute schmerzlich vermisst.

29.05.2024 , 06:12 Uhr

Johannes Heinz ist seit 50 Jahren Mitglied im Stadtrat von Schweich. In wenigen Tagen endet für den 77-Jährigen sein kommunalpolitisches Ehrenamt. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni tritt er nicht mehr an. Foto: TV/Verona Kerl