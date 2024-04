Gut informiert Mach‘ mit! Volksfreund startet Newsletter zur Kommunalwahl

Der Countdown zur Kommunalwahl am 9. Juni läuft. An diesem Tag bestimmen Sie mit, wer in den kommenden fünf Jahren das Sagen hat in Ihrer Stadt, Ihrem Dorf, Ihrer Verbandsgemeinde, Ihrem Kreis. Gerade jetzt, in Zeiten gezielter Angriffe auf unsere Demokratie, gilt es, sie mit Leben zu füllen, Mitbestimmungsrechte zu nutzen und zu zeigen: Die Demokratie ist uns wichtig, sie lebt – und wie!