Kommunalwahl Ergebnisse aus Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg – hier gibt es alle Zahlen

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wurde auch in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg gewählt. Wie haben die Wähler für den Trierer Stadtrat und den Kreistag Trier-Saarburg abgestimmt - und wie in den Verbandsgemeinden? Wer wird Orts- oder Stadtbürgermeister? Alle wichtigen Ergebnisse gibt es hier.