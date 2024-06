Kommunalwahl-Ergebnisse Räte, Landrat, Bürgermeister: So hat die Region Trier gewählt

In den Grafiken können Sie erkennen, wer in verschiedenen Ortschaften zum Bürgermeister gewählt wurde, so zum Beispiel in der VG Hermeskeil und in der VG Südeifel. Zudem wurde im Kreis Bernkastel-Wittlich ein neuer Landrat gewählt. Die Ergebnisse zu den Gemeinderatswahlen werden ebenfalls angezeigt.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch am Wahlabend nach 18 Uhr wegen der Auszählung der Europawahl eine gewisse Zeit vergehen kann, bis für Ihre Gemeinde erste Ergebnisse einlaufen.