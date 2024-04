Kommunalwahl 2024 Diese Parteien und Vereine wollen bei der Trierer Stadtratswahl antreten

Update | Trier · Um Punkt 18 Uhr am Montagabend war Schluss: Bis dahin konnten beim Trierer Rathaus Kandidatenlisten für die Stadtratswahl am Sonntag, 9. Juni, eingereicht werden. Es sind so viele wie nie zuvor – ob alle zugelassen werden, entscheidet sich allerdings erst am Donnerstag.

22.04.2024 , 19:42 Uhr

Der Trierer Stadtrat tagt in der alten Augustinerkirche neben dem Rathaus. Foto: Roland Morgen