Wer bleibt, wo zeichnen sich Wechsel ab Trierer Kommunalwahl 2024: CDU mit ehrgeizigem Ziel, Grüne vor Herausforderung

Trier · In rund einem Jahr wählen die Trierer einen neuen Stadtrat. Die erst im Dezember gegründete Ampel will auch danach weiter zusammenarbeiten. Ob das der Stammklientel der FDP gefällt, welches ehrgeizige Ziel die CDU hat und wie sich die Trierer Grünen in der für sie schwieriger gewordenen Lage behaupten wollen.

05.05.2023, 16:21 Uhr

Im Frühjahr 2024 wird der neue Trierer Stadtrat gewählt – Parteien und Fraktionen beginnen langsam mit dem Aufwärmprogramm für die Kommunalwahl, die unter völlig anderen Vorzeichen steht als 2019. Foto: Christiane Wolff

Vor der Kommunalwahl 2019 sah die Welt noch anders aus: Die Diskussion darüber, wie Deutschland mit den vielen Flüchtlingen der vergangenen Jahre umgehen soll, war gerade abgeebbt. Corona – samt so genannter Querdenker – gab’s noch nicht. In Berlin lag die große Koalition im Tiefschlaf. Und die Fridays-for-Future-Bewegung erlebte ihre Blütezeit: Hunderttausende Menschen zogen durch die Städte für mehr Klimaschutz.