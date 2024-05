Weil die Auswahl nicht gefiel Nach Drohungen: Polizei beim Forum des Jugendparlaments zur Stadtratswahl

Was soll man nur wählen? Diese Frage stellen sich nicht nur ältere Menschen, sondern auch junge Wähler. Das Trierer Jugendparlament plante deshalb unter dem Titel „Blickpunkt Kommunalwahl“ ein Forum in der Aula des Angela-Merici-Gymnasiums. Offensichtlich zum Missfallen einiger Mitmenschen. In einem offenen Brief berichtet die Geschäftsstelle des Jugendparlaments unter anderem von Drohungen.