Egbertschule wird weiter saniert Andere Schulgemeinschaften wären sicher froh über ein Engagement wie bei Egbert

Meinung | Trier · Der Zustand vieler Schulen in Trier ist bemitleidenswert. Jüngst wurde bekannt, dass die Essensmöglichkeit für 200 Ganztagesschüler im Süden der Stadt wegfällt. Gleichwohl wird in städtischen Gremien lieber darüber diskutiert, wer Parkgebühren erhöhen darf. Ein Erklärungsversuch, warum das so ist.

Von Harald Jansen Redaktion Trier

05.04.2024 , 12:02 Uhr

Das Gebäude der Egbertschule an der Olewiger Straße musste vor Jahren geräumt werden. Heute ist es eine Baustelle. Foto: TV/Harald Jansen