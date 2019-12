Kommunalwahl : Kommunalwahl – Unerwartet neu im Amt

Wahlsieger (von links im Uhrzeigersinn) Ole Seidel (Grüne), Marc Borkam (SPD), Dirk Löwe (Grüne), Nicole Helbig (Grüne), Norbert Friedrich (Klüsserath) und Alfred Wirtz (Ralingen). Foto: TV-Archiv

Trier/Ralingen/Klüsserath Tritt der Amtsinhaber an, haben es Herausforderer schwer. Bei den Ortsvorsteherwahlen in Trier gelingt Ole Seidel (Grüne) in Kürenz, Dirk Löwe (Grüne) in Trier-Nord, Mark Borkam (SPD) in Trier-West sowie Nicole Helbig (Grüne) in Trier-Süd trotzdem das Kunststück, den Amtsinhaber abzulösen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dirk Löwe, Grüne, Trier-Nord. Foto: privat

Nicole Helbig, Grüne, Trier-Süd. Foto: Yousef Hakimi Fotografie

Norbert Friedrich. Foto: privat

Marc Borkam (geb. 31. 10. 1971, SPD), seit 2019 Ortsvorsteher von Trier-West/Pallien. Foto: Roland Morgen. Foto: Roland Morgen