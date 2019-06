Wahlticker : Stichwahlen in der Region Trier – die aktuellsten Entwicklungen

Foto: Roland Morgen

Liveblog Trier/Trier-Saarburg Es bleibt spannend: Nach der Kommunalwahl am 26. Mai sind einige Entscheidungen noch offen. Für einige Ämter gibt es am Sonntag Stichwahlen.

In den fünf Trierer Stadtteilen Tarforst, Süd, Kürenz, Nord und Gartenfeld sind die Bürger am heutigen Sonntag aufgerufen, den Ortsvorsteher zu wählen. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai konnte sich kein Bewerber durchsetzen.

Im Kreis Trier-Saarburg suchen außerdem die Ortsgemeinden Newel und Igel einen Bürgermeister. In Igel sind von den vier Kandidaten noch zwei übrig geblieben: Franz Pauly (CDU) und Norbert Kömen (Wählergruppe Kömen). In Newel stehen sich in der Stichwahl Uwe Metzdorf (Freie Wählerliste Newel) und Norbert Funk (CDU) gegenüber.

Auch in der Eifel wird gewählt. Bei der Stadtbürgermeisterwahl in Gerolstein erreichten SPD-Mann Uwe Schneider (33,2 Prozent) und CDU-Amtsinhaber Friedhelm Bongartz (28,1 Prozent) die Stichwahl. Außerdem wird in weiteren Ortsgemeinden des Eifelkreises Bitburg-Prüm, dem Vulkaneifelkreis und dem Kreis Bernkastel-Wittlich gewählt.

