Kommunalwahl Bürgermeister gesucht: Diese vier Ortsgemeinden in Ruwer haben keinen Kandidaten

Wer wird Ortsbürgermeister oder Ortsbürgermeisterin in Bonerath, Herl, Hinzenburg und Morscheid? Diese Frage wird sich leider nicht bei den Kommunalwahlen am 9. Juni klären. Denn für diese vier Dörfer ist bei der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer kein Wahlvorschlag eingegangen. Woran das liegt, erklärt Rainer Dederichs von der VG Ruwer. Er teilt mit, dass in Hinzenburg Werner Scherf bereits bei der Kommunalwahl im Jahr 2019 das Amt abgeben wollte, sich dann aber doch noch einmal hat wählen lassen. Nun ist endgültig Schluss für den Ortschef. Ein Nachfolger ist bislang jedoch nicht in Sicht. In Herl möchte Ortsbürgermeister Thomas Jost nicht weitermachen ebenso wie Gabi Terres, Ortsbürgermeisterin von Bonerath, sowie Josef Weber Ortsbürgermeister in Morscheid. Auch dort fehlen bislang potenzielle Kandidaten.