Wohnen : Ein Bauplatz kostet mehr als ein Ferrari

Das Neubaugebiet Ermesgraben in Schweich ist privat entwickelt worden. Immer noch gibt es dort freie Baustellen. Die jedoch zu hohen Quadratmeterpreisen. Foto: Portaflug Föhren

Schweich/Trier Zwar gibt es in Schweich noch freie Bauplätze. Doch dort kosten Grundstücke teilweise mehr als 250 000 Euro und damit mitunter mehr als in Trier. Wer es günstiger haben will, muss Glück haben.