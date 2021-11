Ihre Meinung : Kommunen verhungern am langen Arm

Kommunen verhungern am langen Arm

Finanzen

Ich bin empört. Allein der Titel des Artikels ist ein Hohn. Das lasse ich mir nicht auch noch einreden. Denn würden die benannten 70 Trierer Millionäre oder jeder Millionär in Deutschland gerecht (!) Steuern bezahlen, wäre die Misere nur halb so groß, wie sie ist. Wenn wir überhaupt eine solche Misere hätten.

Dass in den 1970er Jahren nur alles auf Pump lief, ist auch nicht richtig.

Kommunen in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel Pirmasens, waren sehr reiche, die es sogar ablehnen konnten, einen Konzern wie Siemens in ihr Gewerbegebiet einziehen zu lassen. Das dank der dick sprudelnden Gewerbesteuer.

Da war noch eine Steuergerechtigkeit in unserem Land. Mit dem Punkt, dass der Bund den Ländern und Kommunen das Geld abgräbt, hat der Autor sie recht. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, mit der schwarzen Null zu prahlen und die Länder und Kommunen am langen Arm verhungern zu lassen. Unsere Infrastruktur wurde an die Kommunen abgedrückt oder „privatisiert“.