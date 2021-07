Theater : Adel vernichtet ... sich manchmal selbst

Trier Das Theaterstück „Das Geheimnis von Summerland Hall“ der Schmit-Z Family begeisterte über 200 Menschen im Trierer Brunnenhof.

Wir schreiben das Jahr 1953. Stocksteif geht es zu in dem Anwesen des Duke of Summerland Hall. Adel verpflichtet schließlich. Schon das Anbieten der Speisen in Buffetform ist für seine Schwester Lady Gwyneth eine Zumutung. Dazu noch gekaufte Orangenmarmelade – „wie gewöhnlich!“ Als sie erfährt, dass der Duke den Geldhahn zudreht und möglicherweise ihre Abfindung in Gefahr ist, wird sie musikalisch: „Ich will meine Apanage“, singt sie zur Melodie eines Trude-Herr-Klassikers. Auch die anderen Familienmitglieder, die nach und nach auf Geheiß des Dukes ein­trudeln, sind nicht erfreut, ihren Lebenswandel künftig einschränken zu müssen.