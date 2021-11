Theater : Charmant-chaotische Reise in ein unglaubliches Jahrzehnt

Trier Mit der Komödie „Mode, Murks und Moneten“ ist ein gelungenes, extravagantes 1980er-Jahre-Bühnenexperiment der Schmit-Z-Family in Trier zu sehen.

Der aufwendig und bunt inszenierte Dreiakter stammt aus der Feder von Darsteller Klaas Michel. Er ist in der Rolle der Chefin eines kecken und modebewussten Geschwister-Trios zu sehen. Das Stück spielt in Berlin in den 1980er Jahren: Ein alteingesessenes Haute-Couture-Modehaus steht kurz vor der Pleite. Schon drei Monate lang haben die Näherinnen und weite Teile der Arbeiterschaft keinen vollwertigen Lohn mehr erhalten. Streik liegt in der Luft. Die Stimmung ist aufgeladen und ein schneller Ausweg vorerst nicht in Sicht. Während Chefin Marlene und Designerin Helene von Rüschen-Taft mit ihrer wenig selbstbewussten Assistentin Annika händeringend nach einer Lösung suchen, gehen ihre Kinder Jaz und Jam lieber heimlich ihren privaten Vergnügen nach. Liegt die Lösung des Problems in der Hochzeit der Tochter des Hauses mit dem Sohn des schärfsten Konkurrenten Waldemar Pawlak? Theoretisch möglich, gäbe es da nicht dieses kleine Problem mit der Liebe, der Selbstbestimmung und einer Tatsache. Die vorgesehene Erbin Josephina, genannt Jaz, macht lieber Punk-Musik und treibt sich am Bahnhof Zoo herum, als die Firma ihrer Mutter zu unterstützen. Oder hofft man lieber auf das Erbe der lange abwesenden, mit allen Wassern gewaschenen und schwerreichen Schwester Irene von Rüschen-Taft? Sie taucht plötzlich wieder auf obwohl sie sich jahrelang nicht für die Familie interessiert hat und lieber ihr eigenes opulentes und unabhängiges Leben führt. Kann Marlene trotz der familiären Ressentiments ihre Bedingungen erfüllen? Oder will sie das überhaupt noch? Und was ist mit dem Sohn der Inhaberin, Johannes alias Jam? Kann er die Firma vor dem Konkurs retten, die ihm im Gegensatz zu seiner Schwester viel bedeutet und die er selbst am liebsten an ihrer Stelle erben würde? Oder verfängt er sich in den Intrigen des Konkurrenten, zu dem er – wie sich herausstellt – eine besondere Beziehung pflegt?