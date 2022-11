Verkehr : Erster Abschnitt bis Weihnachten fertig

In Kordel wird eine neue Ortsdurchfahrt gebaut. Bei den Arbeiten sind einige unliebsame Überraschungen zutage getreten. Foto: TV/Harald Jansen

Kordel Oft werden Straßenbauarbeiten so geplant, dass die Strecken über die Frostperiode hinweg befahrbar sind. Nicht so in Kordel.