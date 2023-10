Konferenz in Trier „Transform 2023“ an der Hochschule Trier: Ist KI ein modernes Werkzeug für Designer?

Die genaue Betrachtung des Schnittfelds von Künstlicher Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit, Kunst und Gestaltung ist Thema einer länderübergreifenden Konferenz von zwei Akademien und drei Hochschulen, die von Mittwoch, 25., bis Samstag, 28. Oktober, am Campus Gestaltung der Hochschule Trier stattfindet. „Wir loten eigentlich aus, was uns die künstliche Intelligenz als Gestalter bringen kann und wie diese sinnvoll in die Studiengänge am Campus Gestaltung integriert werden kann“, erklärt Prof. Dr. Matthias Sieveke, Dekan des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Trier.