Analyse Kommunalwahl 2024 in Trier Konservative und Rechte drängen in die Stadtpolitik

Auf seiner öffentlich einsehbaren Facebook-Seite hat Richter in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Posts veröffentlicht, aus denen ein Vorhaben, sich kommunalpolitisch zu engagieren, durchaus abgeleitet werden kann. „Man muss das System von unten erneuern. Geht in die Kommunen. Überlasst das Feld nicht kampflos den Opportunisten. (...) Parteien entmachten und Bürger an die Macht!“, schreibt Richter beispielsweise am 19. Dezember. „Seid bereit, Verantwortung in Bürgerparlamenten zu übernehmen“, steht in einem Eintrag vom 20. November. Für einen Wahlvorschlag für die Stadtratswahl müssten auch Richter 350 Unterstützerunterschriften vorlegen.