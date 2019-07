Unesco-Weltkulturerbe : Konstantin aufs Dach gestiegen

Trier Sanierungsprojekt mit Mehrwert: Auf der antiken Basilika entsteht eine Seilsicherungsanlage, die künftige Arbeiten erleichtert.

Das „Sorgen“ besteht aus umfangreichen Instandhaltungsarbeiten, für die der (erst in zwei Wochen komplett abgeschlossene) Bau des Gerüsts unabdingbare Voraussetzung ist. Brigitte Coen vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) Trier managt das 800 000-Euro-Projekt, das, wie LBB-Niederlassungsleiter Christoph Thein, betont, „zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt“. Denn neben diversen Sanierungsmaßnahmen an der Fassade, den Fenstern und einigen Fensterlaibungen, in denen 1700 Jahre alter Putz und Reste römischer Malereien erhalten sind, steht noch ein ganz spezielle Aufgabe auf dem Programm: Dank des Gerüsts kann auf dem Dach eine Seilsicherungsanlage installiert werden, in die sich künftig Handwerker wie Bergsteiger einklinken. Die in einigen Jahren fällige Sanierung des mit Ziegeln gedeckten Dachs kommt dann ohne Gerüst aus.