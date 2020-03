Kirche : Konstantin-Basilika in Trier geöffnet, aber ohne Gottesdienste

Trier Bis mindestens 5. April gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Trier wegen des Coronavirus keine Gottesdienste. Die Konstantin-Basilika wird allerdings zur Gottesdienstzeit sonntags um 11 Uhr für Gebet und Stille geöffnet.

Unter www.evangelisch-trier.de soll an jedem Sonntag eine Andacht in Schriftform oder als Audio oder Video veröffentlicht werden.

Für die Kar- und Ostertage plant die Kirchengemeinde nach derzeitigem Stand je einen Gottessdienst ohne Abendmahl um 11 Uhr in der Kirche zum Erlöser an Karfreitag sowie Ostersonntag. Sämtliche Veranstaltungen, Konzerte und Chorproben in der Konstantin-Basilika und im Caspar-Olevian-Saal fallen bis Ende der Osterferien am 19. April aus.