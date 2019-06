Konstituierende Sitzung : Jetzt steht fest, wer im Stadtrat Trier die besten Plätze hat

Eine Szene aus der Sitzung am Dienstagabend: Oberbürgermeister Wolfram Leibe verpflichtete jedes Ratsmitglied per Handschlag. Foto: Rainer Neubert

Trier Der erwartete Streit und die Debatte fallen aus: Einstimmig verabschieden die Fraktionen am Dienstagabend die neue Sitzordnung im Rathaussaal.

Der Stadtrat Trier kann in die neue Legislaturperiode starten. Die konstituierende Sitzung lief am Dienstagabend im sehr heißen Sitzungssaal ohne Probleme ab. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) verpflichtete und begrüßte alle Ratsmitglieder per Handschlag und hob in seiner Rede, wie er es schon oft getan hat, die enorme Bedeutung der ehrenamtlichen politischen Arbeit hervor. „Denn es gibt im Leben tatsächlich auch andere Dinge, als nach einem Arbeitstag noch Stunden in Fraktions-, Ausschuss- oder Ratssitzungen zu verbringen“, sagte er.