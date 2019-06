Kommunalpolitik : Mit frischer Energie in die nächste Amtszeit

Diese Ladesäule für Elektroautos an der VG-Verwaltung in Schweich soll nicht die einzige in der Moselstadt bleiben. Eine weitere soll aufgestellt werden, allerdings gibt es noch Diskussionen um den Standort. Foto: Albert Follmann

Schweich Der Stadtrat Schweich hat Otmar Rößler und Achim Schmitt als Beigeordnete gewählt. Bald gibt es eine neue Ladestation für E-Autos.

Die Kommunalwahl ist noch keine drei Wochen her, und schon hat sich der neue Stadtrat von Schweich konstituiert. Damit sind die Moselstädter die Ersten weit und breit, die in die neue Legislaturperiode starten. Da Stadtbürgermeister Lars Rieger (CDU) bereits am 26. Mai mit großer Zustimmung wiedergewählt wurde – er war der einzige Kandidat (der TV berichtete) – standen bei der Sitzung am Donnerstagabend andere Entscheidungen im Fokus: beispielsweise die Wahl der beiden Beigeordneten. Die Beigeordneten sind die Stellvertreter des Stadtbürgermeisters.